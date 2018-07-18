Реальные доходы россиян почти перестали расти

Темп роста реальных располагаемых доходов населения России после майских выборов президента затормозился почти до нулевых значений. В июне 2018 года он составил 0,2% в годовом исчислении после майских 0,1%, объявил в среду Росстат

В апреле, до выборов, реальные доходы россиян росли гораздо большим темпом — на 5,6% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Это происходило под воздействием выплат пенсионерам и в бюджетном секторе.

За первое полугодие 2018 года реальные доходы населения России увеличились на 2,6%.