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Реальные доходы россиян почти перестали расти
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Реальные доходы россиян почти перестали расти 

News.ru 55 минут назад
Темп роста реальных располагаемых доходов населения России после майских выборов президента затормозился почти до нулевых значений. В июне 2018 года он составил 0,2% в годовом исчислении после майских 0,1%, объявил в среду Росстат.
В апреле, до выборов, реальные доходы россиян росли гораздо большим темпом — на 5,6% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Это происходило под воздействием выплат пенсионерам и в бюджетном секторе.
За первое полугодие 2018 года реальные доходы населения России увеличились на 2,6%.
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