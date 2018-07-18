ОФЗ пользуются спросом. Почему отступает рубль?

Российский рубль сегодня бодро отступает в парах с иностранными валютами. Фактор политики перестал функционировать, а равных по силе катализаторов в новостном поле больше и нет. Поддержку рублю не оказывает даже высокий спрос на российские ОФЗ: Минфин решил рискнуть ещё раз и предложить в ходе сегодняшних аукционов тот же высокий объем долга, что и на прошлой неделе. Но сейчас ОФЗ как будто сами по себе, а рубль — отдельно.

Доллар США торгуется к середине дня по 63,11 руб. (+0,8%). Евро дорожает на полпроцента и стоит 73,33 руб. Курсы ЦБ РФ на четверг, 19 июля, изменены и составляют 62,90 руб. за американскую валюту (повышен на 47 копеек) и 73,13 руб. за евро (понижен на 11 копеек).

Минфин сегодня разместил два выпуска ОФЗ суммарным объемом в 40 млрд руб., как и в прошлую среду. Один из выпусков, 25083, при лимите в 20 млрд руб. отличился спросом на бумаги в размере 52,8 млрд руб. Данных по второму выпуску пока нет, но, думается, спрос будет примерно схожим. Примечательно, что столь бурный интерес к российскому долгу в отсутствие политической поддержки никак не помогает рублю.

Сырьевой рынок в среду держится в минусе. Баррель североморского сорта Brent падает на 0,5% и стоит $71,80. Бочка легкой нефти WTI снижается на те же полпроцента и торгуется около $66,81. Вчерашняя статистика от Американского института нефти показала прирост запасов, как самой нефти, так и бензина с дистиллятами. Это было неожиданно — три недели подряд индикатор для черного золота уверенно понижался. В этом свете очень информативными будут вечерние данные от Минэнерго США . Средние рыночные ожидания, основанные на результатах опроса Bloomberg , указывают на снижение в пределах 3 млн баррелей. Если статистика совпадет с ожиданиями, Brent сможет отчасти реабилитироваться.