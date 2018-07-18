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Путин раскритиковал Минфин
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Путин раскритиковал Минфин за формализм 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин раскритиковал Минфин за формальный подход к обработке запросов МЧС на выделение средств.
«Антон Германович (Силуанов), ну согласимся, что звучит это как-то странновато: мало запросили, вы их заставили переписать, они запросили побольше. Теперь надо выдавать», — передает слова Путина ТАСС.
Речь идет о средствах, необходимых для ликвидации последствий паводка в Забайкалье.
Путин призвал не подходить к этому вопросу «так формально», а вместо этого «выйти в правительство и обсудить».
«Зачем? Только время теряем к тому же», — продолжил глава государства.
Отметим, что ранее также сообщалось о проблемах финансирования МЧС в целом, а не только выделения средств на ликвидацию ЧС. Так, в июле сообщалось, что масштабный аудит МЧС выявил множество проблем внутри ведомства: к ним относятся и нехватка кадров и топлива, и проблемы с техникой и обмундированием пожарных и спасателей.
Выяснилось, в частности, что слабо финансировались поисково-спасательные формирования и авиация МЧС. Так, для техобслуживания самолетов было выделено вдвое меньше денег, чем было нужно, в 2018 году из-за нехватки средств авиаотрядам выделили только 30% топлива от годовой потребности.
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