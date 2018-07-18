Путин раскритиковал Минфин за формализм

«Антон Германович (Силуанов), ну согласимся, что звучит это как-то странновато: мало запросили, вы их заставили переписать, они запросили побольше. Теперь надо выдавать», — передает слова Путина ТАСС.

Речь идет о средствах, необходимых для ликвидации последствий паводка в Забайкалье.

Путин призвал не подходить к этому вопросу «так формально», а вместо этого «выйти в правительство и обсудить».

«Зачем? Только время теряем к тому же», — продолжил глава государства.

Отметим, что ранее также сообщалось о проблемах финансирования МЧС в целом, а не только выделения средств на ликвидацию ЧС. Так, в июле сообщалось, что масштабный аудит МЧС выявил множество проблем внутри ведомства: к ним относятся и нехватка кадров и топлива, и проблемы с техникой и обмундированием пожарных и спасателей.

Выяснилось, в частности, что слабо финансировались поисково-спасательные формирования и авиация МЧС. Так, для техобслуживания самолетов было выделено вдвое меньше денег, чем было нужно, в 2018 году из-за нехватки средств авиаотрядам выделили только 30% топлива от годовой потребности.