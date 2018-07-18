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Жилищный бум в Европе продолжится — прогноз
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Жилищный бум в Европе продолжится — прогноз 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
За последние десять лет реальные темпы роста цен на жилую недвижимость в Швеции, Австрии, Швейцарии, Норвегии и Германии колебались от 20% до более чем 50%. Происходило это из-за беспрецедентных условий финансирования, динамичного прироста населения, экономического роста и относительно низких темпов строительства.
Об этом пишет Expert investor со ссылкой на обзор европейской жилой недвижимости, составленной компанией Scope Investor Services.
Основной причиной недавних корректировок цен в Швеции, Норвегии и Швейцарии является значительное увеличение числа предложений квартир за последние три года. Однако текущие корректировки цен после многих лет их реального роста не были чем-то необычным.
Устойчивые экономические и демографические условия гарантируют то, что цены на жилую недвижимость в Осло, Стокгольме и Цюрихе в этом году продолжат стабилизироваться и снова начнут умеренно расти с 2019 года, сообщается в докладе.
Снижение цен на жилую недвижимость, угрожающее экономике и финансовой системе, по словам директора Scope Investor Services Манфреда Бинсфельда, возможно в случае серьезного экономического спада или резкого и массового увеличения процентных ставок. Но оба сценария маловероятны.
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