Жилищный бум в Европе продолжится — прогноз

Австрии, Швейцарии, Норвегии и За последние десять лет реальные темпы роста цен на жилую недвижимость в Швеции Германии колебались от 20% до более чем 50%. Происходило это из-за беспрецедентных условий финансирования, динамичного прироста населения, экономического роста и относительно низких темпов строительства.

Об этом пишет Expert investor со ссылкой на обзор европейской жилой недвижимости, составленной компанией Scope Investor Services.

Основной причиной недавних корректировок цен в Швеции, Норвегии и Швейцарии является значительное увеличение числа предложений квартир за последние три года. Однако текущие корректировки цен после многих лет их реального роста не были чем-то необычным.

Устойчивые экономические и демографические условия гарантируют то, что цены на жилую недвижимость в Осло, Стокгольме Цюрихе в этом году продолжат стабилизироваться и снова начнут умеренно расти с 2019 года, сообщается в докладе.

Снижение цен на жилую недвижимость, угрожающее экономике и финансовой системе, по словам директора Scope Investor Services Манфреда Бинсфельда, возможно в случае серьезного экономического спада или резкого и массового увеличения процентных ставок. Но оба сценария маловероятны.