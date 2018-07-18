«Нафтогаз» продолжит взыскание долга «Газпрома» 

Коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания продолжит принудительное взыскание долга "Газпрома" по решению стокгольмского арбитража.
"Мы будем настаивать на применении европейских правил, которые являются справедливым балансом в отношениях. Также мы будем продолжать принудительное взыскание уже 2,6 миллиарда долларов по решению предыдущего арбитража. И начинаем новый арбитражный процесс с требованием компенсации от занижения тарифа в 2018-2019 годах на 11,6 миллиарда долларов", — написал Витренко на своей странице в Facebook.