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«Нафтогаз» продолжит взыскание долга «Газпрома»
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«Нафтогаз» продолжит взыскание долга «Газпрома» 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания продолжит принудительное взыскание долга "Газпрома" по решению стокгольмского арбитража.
"Мы будем настаивать на применении европейских правил, которые являются справедливым балансом в отношениях. Также мы будем продолжать принудительное взыскание уже 2,6 миллиарда долларов по решению предыдущего арбитража. И начинаем новый арбитражный процесс с требованием компенсации от занижения тарифа в 2018-2019 годах на 11,6 миллиарда долларов", — написал Витренко на своей странице в Facebook.
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