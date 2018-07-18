ГД одобрила во втором чтении завершение налогового маневра в нефтянке

Госдума 18 июля приняла в ключевом — втором — чтении пакет законопроектов о завершении большого налогового маневра в нефтегазовой отрасли с 2019 года. По оценкам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова , эти поправки позволят сделать более адресной поддержку нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Маневр предполагает, что в течение шести лет экспортная пошлина на нефть будет снижена с 30 процентов до нуля (по пять процентов в год), а налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) пропорционально вырастет. Это позволит федеральному бюджету уйти от так называемой таможенной субсидии.

Также предполагается введение свидетельства о регистрации НПЗ в налоговой службе для тех компаний, которые попали под западные санкции. Среди условий выдачи свидетельства — заключение соглашения о модернизации с Минэнерго РФ . Для тех, кто получит этот документ, предусмотрен вычет по акцизам. К возвратному акцизу на нефть применят логистический коэффициент (чем дальше расположен завод от рынка сбыта, тем выше коэффициент).

Кроме того, поправки предполагают, что с 2019 года у правительства сохранится возможность экстренно вводить заградительную экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты, если нефтяные котировки вырастут за месяц более чем на 15 процентов. Это будет страховкой для потребителей (розничные цены на топливо не подскочат).