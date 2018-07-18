Москва и Каракас ведут консультации по возможному продлению сделки ОПЕК+

"Да, разумеется. Мы в очень тесном контакте, поскольку Россия была одной из первых стран, к которым обратились венесуэльцы тогда, когда эта идея была впервые выдвинута", — сказал дипломат.

Заемский напомнил, что Каракасу пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить других производителей нефти в обоснованности своих предложений.

"Тогда (президент Венесуэлы) Николас Мадуро , и он, и его тогдашний министр, нынешний исполнительный президент Делси Родригес , и тогдашний президент PDVSA Эулохио дель Пино предпринимали все это. Действительно, челночная дипломатия, которую они осуществляли достаточно длительное время. Если я не ошибаюсь, им понадобился чуть ли не год, чтобы действительно убедить своих коллег по цеху нефтедобывающему, если так можно сказать, что они предлагают разумные вещи. Жизнь это подтверждает", — сказал посол.

"Так что у нас идут в этом отношении консультации между нашим министром (энергетики Александром) Новаком, их министром (Мануэлем) Кеведо", — подчеркнул Владимир Заемский.