Госдума рассмотрит законопроект о завершении налогового маневра в «нефтянке» в третьем чтении 24 июля

Госдума рассмотрит законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли в третьем чтении 24 июля, заявил глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогами Андрей Макаров.

«Законопроект предлагается к рассмотрению в третьем чтении 24 числа», — сказал он в ходе выступления в парламенте.

Ранее, 18 июля, Госдума [приняла] (https://rns.online/energy/Gosduma-prinyala-vo-vtorom-chtenii-zakonoproekt-o-zavershenii-nalogovogo-manevra-v-neftyanoi-otrasli-2018-07-18/) законопроект во втором чтении. В первом чтении законопроект был принят 5 июля.

Законопроектом предлагается постепенное снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года.

Доходы бюджета будут компенсированы за счет увеличения суммы налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которые будут уплачены недропользователями при добыче нефти и газового конденсата.

Ранее стало известно, что правительство согласовало параметры налогового маневра. Как пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, предлагается сохранить действующие льготы по НДПИ: речь идет о добыче нефти на новых морских месторождениях, а также о добыче газового конденсата, который используется для производства СПГ на месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе Пониженные ставки НДПИ останутся для месторождений с так называемыми сложными условиями: для выработанных месторождений, малых участков недр и для так называемой трудноизвлекаемой нефти.

Министр энергетики РФ Александр Новак пояснял, что в рамках завершения налогового маневра правительством РФ планируется ввести два отрицательных акциза, один из которых компенсирует отмену экспортной пошлины и увеличение НДПИ для того, чтобы компании сохранили свою налоговую нагрузку на уровне до начала налогового маневра, а второй — демпфирующий отрицательный акциз, который может либо применяться, либо не применяться в зависимости от ценовой конъюнктуры на мировых рынках, в зависимости от экспортной альтернативы.