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Подсчитаны доходы российских блогеров
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Российские блогеры за год зарабатывают до десяти миллиардов рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / goodluz
В России сегодня насчитывается 15-17 тысяч блогеров, их общий заработок составляет до 10 миллиардов рублей в год, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
"Хотел бы поделиться одной немаловажной цифрой: по нашим подсчетам, сегодня в стране примерно 15-17 тысяч блогеров. Эти 15-17 тысяч блогеров, на минуточку, на сегодняшний день уже зарабатывают порядка 10 миллиардов рублей в год, что превращает блогерство в достаточно неплохой и интересный бизнес", — сказал Волин в среду на Всероссийском образовательном молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".
Он отметил, что заработки у блогеров разные: от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов в месяц, "но все равно это быстро растущий рынок".
При этом Волин считает, что если блогер делает качественный контент и зарабатывает на этом деньги, он мало отличается от журналиста.
"Если блогер при помощи своего труда зарабатывает деньги и занимается этим профессионально, то его ничто не отличает от журналиста. Наличие у человека лицензии или удостоверения отнюдь не делает его журналистом. Если вы занимаетесь профессиональным производством и продажей информации, вы работаете на медийном рынке, вне зависимости от того, зарегистрированы вы как СМИ или нет", — сказал замглавы Минкомсвязи.
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