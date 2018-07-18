Подсчитаны доходы российских блогеров

Российские блогеры за год зарабатывают до десяти миллиардов рублей

России сегодня насчитывается 15-17 тысяч блогеров, их общий заработок составляет до 10 миллиардов рублей в год, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин

"Хотел бы поделиться одной немаловажной цифрой: по нашим подсчетам, сегодня в стране примерно 15-17 тысяч блогеров. Эти 15-17 тысяч блогеров, на минуточку, на сегодняшний день уже зарабатывают порядка 10 миллиардов рублей в год, что превращает блогерство в достаточно неплохой и интересный бизнес", — сказал Волин в среду на Всероссийском образовательном молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

Он отметил, что заработки у блогеров разные: от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов в месяц, "но все равно это быстро растущий рынок".

При этом Волин считает, что если блогер делает качественный контент и зарабатывает на этом деньги, он мало отличается от журналиста.