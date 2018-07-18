Госдума приняла во втором чтении проекты о налоговом маневре в нефтянке

МОСКВА , 18 июл — РИА Новости Госдума приняла во втором чтении два законопроекта о завершении налогового маневра в нефтегазовой отрасли. Третье, окончательное, чтение запланировано на 24 июля.

На завершающей стадии налогового маневра экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение шести лет, начиная с 2019 года. Одновременно будет повышаться НДПИ на нефть, но в течение только трех лет, по 2021 год. Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение дефицита, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный демпфирующий акциз на нефтепродукты, учитывающий выгодность экспорта.

По общему правилу, обратный акциз смогут получить российские переработчики нефти, которые производят бензин и дизельное топливо не ниже пятого класса и поставляют на внутренний рынок не менее 10% произведенного объема. При этом вводится логистический коэффициент к акцизу, который составит от 1,05 до 1,5, чтобы сгладить неравные условия доступа к рынкам сбыта и логистические различия в зависимости от географического положения НПЗ. Также на обратный акциз смогут рассчитывать НПЗ, находящиеся под санкциями США ЕС , даже если они вовсе не производят топливо для внутреннего рынка.

НПЗ, осуществляющие модернизацию, смогут получить обратный акциз на нефть и отсрочку до 2024 года по обязательствам поставки на внутренний рынок не менее 10% произведенного автобензина пятого класса. Требование об обязательных поставках не будет распространяться на заводы, ранее заключившие четырехсторонние соглашения, не предусматривающие производство такого бензина, при условии их модернизации. НПЗ, которые пока не производят бензин в требуемом объеме, смогут заключить соглашения о модернизации при условии переработки не менее 600 тысяч тонн нефти в 2017 году.

Дополнительный демпфирующий обратный акциз на нефтепродукты правительство сможет вводить в зависимости от ценовой конъюнктуры на мировых рынках, чтобы компенсировать нефтяникам недополученное от экспорта топлива и таким образом сдержать внутренние цены. Маневр предполагает и право правительства в случае форс-мажора, а именно — резкого роста топливных цен на внутреннем рынке — вводить дополнительную пошлину на экспорт нефтепродуктов.

Правительству предоставляется право на повышение с 2019 года экспортных пошлин на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин до 60% от пошлины на нефть в случае увеличения или снижения цены на нефть на мировых рынках более чем на 15%. Ранее Госдумой был принят закон, который позволяет правительству до конца 2018 года повышать экспортные пошлины на такие нефтепродукты до 90% от пошлины на нефть. Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефть, прямогонный бензин — 55%.