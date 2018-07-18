«Капитаны бизнеса» РФ и США могут стать дополнением к ОПЕК+

Совместная российско-американская группа по сотрудничеству может помочь взаимодействию в нефтяной сфере, а также сглаживать углы по газовым проектам обеих сторон. Такое мнение ФБА «Экономика сегодня» озвучил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов

В состав рабочей группы США-Россия по сотрудничеству, создание которой было инициировано на встрече Владимира Путина Дональда Трампа , войдут представители энергетической, сталелитейной и алюминиевой промышленности. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Точно сказать, кто войдет в состав группы, дипломат затруднился. «Могу себе только примерно представлять. Это, конечно, энергетика, проблемы стали, алюминия», — заметил Антонов.

Ранее президенты России и США на переговорах в Хельсинки договорились о создании рабочей группы с участием представителей бизнеса двух стран для развития экономического сотрудничества.

Позиция по газу вряд ли изменится

В этом году исполнилось 50 лет со дня подписания первого экспортного контракта России по газу с западной страной, говорит Александр Фролов.

"С того самого момента позиция Соединенных Штатов по российскому газу в Европе не изменилась ни на йоту. Расширение энергетического сотрудничества Москвы Евросоюзом — это расширение многоплановых связей, что приводит к снижению возможностей для США влиять на Россию в экономическом смысле. Это не единственный фактор, но довольно существенный. Так что я не вижу причин, по которым позиция Вашингтона в этой сфере как-то изменилась бы", — отметил эксперт.

Сложно сказать, насколько деятельность этой совместной группы будет эффективна, тут все зависит от уровня членов этой группы. Единственная глобальная точка соприкосновения может касаться рынка углеводородов в целом. Если говорить точней, в рамках этой группы можно координировать усилия обеих сторон по более-менее «вменяемому» управлению уровнем добычи в Штатах, предполагает Фролов.

Работа по нефти

Сами Соединенные Штаты сегодня — если судить по официальным высказываниям и реакции в экспертном сообществе — сильно обеспокоены слишком быстрым ростом добычи нефти в их стране, потому что опасаются второй волны кризиса. В этой связи работа рабочей группы без присоединения США к ОПЕК+, наверное, имеет смысл, отметил эксперт.

"Во всех остальных областях, если брать энергетику, нам не совпасть. В атомной энергетике нам сотрудничать не в чем, мы опережаем Соединенные Штаты в разы. В области газа точки соприкосновения специфические — нам опасаться американского газа на европейском рынке нет никакого резона, а американцам относиться благожелательно к нашим проектам в Европе тоже было бы странно. Так что, да, остается нефть", — говорит Александр Фролов.

Нефть, пояснил эксперт ФБА «Экономика сегодня», является предметом глобального рынка и затрагивает все энергетические рынки. Она тянет за собой и уголь, и газ, именно нефть — определяющий товар по целому ряду категорий.

"С точки зрения влияния на рынки логично было бы взаимодействовать в области добычи и экспорта нефти. Также, кстати, группа может играть представительскую роль — в тех случаях, когда нужно урегулировать вопросы, связанные с критикой газовых проектов российских и американских компаний", — добавил Фролов.

О создании совместной группы президенты двух стран договорились на встрече в Хельсинки.

"Чтобы содействовать развитию взаимной торговли и инвестиций, мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса. Предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию. Пусть подумают, что можно сделать и сделают свои предложения на этот счет", — сказал Владимир Путин по итогам переговоров.