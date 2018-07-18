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ЕС симметрично ответит США на торговые «провокации»
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Юнкер пригрозил США симметричным ответом на торговые «провокации» 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: EPA
Евросоюз будет симметрично отвечать на возможные протекционистские меры со стороны США, ущемляющие торговые интересы ЕС, заявил в среду председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.
Еврокомиссия объявила в среду о введении временных защитных мер в отношении импорта в ЕС ряда категорий стальной продукции, обосновав такое решение необходимостью предотвратить негативные последствия от недавно введенных США пошлин на сталь.
"Мы продолжим отвечать "око за око" на те провокации, которые могут быть запущены по отношению к нам", — сказал Юнкер журналистам в Брюсселе.
Он назвал тщетными "все усилия, направленные на то, чтобы разъединить европейцев".
Временные меры защитные меры ЕС касаются 23 категорий товаров из стали и будут приняты в виде тарифных квот. По каждой из 23 категорий пошлины в размере 25% будут введены только после того, как импорт превысит средний показатель за последние три года, говорится в распространенном в среду сообщении ЕК.
Защитные меры вступят в силу в четверг, 19 июля, и могут действовать в течение максимум 200 дней.
США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке и ведении ответных мер, что вызвало опасения относительно "торговой войны".
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