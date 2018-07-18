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В Крыму дешевеет бензин
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В Крыму дешевеет бензин 

Собака.ru 27 минут назад
Цены на бензин и дизельное топливо в Крыму и Севастополе начали снижаться. Однако, они по-прежнему остаются одними из самых высоких в стране — на это указывают данные еженедельного обзора Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
В сообщении говорится, что средние цены на автобензин АИ-92 снизились в одном Южном округе. Он подешевел на 0,05 рубля/литр до 43,97 рубля/литр после снижения цен в сети АЗС двух независимых компаний в Республике Крым и одной компании в Севастополе.
Аналогичная ситуация с бензином АИ-95: в большинстве регионов цены остались на прежнем уровне, тогда как в Крыму за неделю снизились на 2 копейки — до 46,78 рубля за литр — в трех сетях частных заправок.
Практически не изменилась в России и средняя стоимость летнего дизельного топлива, которое в Севастополе подешевело на 24 копейки, а в Республике Крым — на 3 копейки.
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