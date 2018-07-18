В Крыму дешевеет бензин

Цены на бензин и дизельное топливо в Крыму Севастополе начали снижаться. Однако, они по-прежнему остаются одними из самых высоких в стране — на это указывают данные еженедельного обзора Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

В сообщении говорится, что средние цены на автобензин АИ-92 снизились в одном Южном округе. Он подешевел на 0,05 рубля/литр до 43,97 рубля/литр после снижения цен в сети АЗС двух независимых компаний в Республике Крым и одной компании в Севастополе.

Аналогичная ситуация с бензином АИ-95: в большинстве регионов цены остались на прежнем уровне, тогда как в Крыму за неделю снизились на 2 копейки — до 46,78 рубля за литр — в трех сетях частных заправок.