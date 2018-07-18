Сумма налоговых льгот составила 2,7 млрд в 2017 году

2,3% налоговых доходов бюджета Ростовской области составила сумма льгот за 2017 год. Большая часть была направлена на поддержку инвесторов. 45 компаний грамотно распорядились снижением ставок или освобождением от налоговой нагрузки, в результате чего внесли в общий областной бюджет свыше 14 млрд Таким образом, на один рубль льготы пришлось 10 полученных рублей.

Кроме того, реализация инвестпроектов позволила создать свыше 15 тысяч рабочих мест, средняя зарплата на которых превышает среднеобластной уровень и составляет около 35 тысяч.