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Сумма налоговых льгот составила 2,7 млрд в 2017 году
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Сумма налоговых льгот составила 2,7 млрд в 2017 году 

Деловое сообщество 40 минут назад
2,3% налоговых доходов бюджета Ростовской области составила сумма льгот за 2017 год. Большая часть была направлена на поддержку инвесторов. 45 компаний грамотно распорядились снижением ставок или освобождением от налоговой нагрузки, в результате чего внесли в общий областной бюджет свыше 14 млрд Таким образом, на один рубль льготы пришлось 10 полученных рублей.
Кроме того, реализация инвестпроектов позволила создать свыше 15 тысяч рабочих мест, средняя зарплата на которых превышает среднеобластной уровень и составляет около 35 тысяч.
Василий Голубев, также напомнил главам муниципалитетам о постоянном контроле выполнения обязательств по предоставлению преференций инвесторам в территориях опережающего развития, которые являются важным фактором в диверсификации экономики моногородов и создании новых рабочих мест.
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