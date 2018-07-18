Цены на недвижимость в Турции не успевают за инфляцией

Согласно новому индексу Reidin-Gyoder, который анализирует цены в 22 500 строящихся квартир в Стамбуле от 34 девелоперов, в июне их стоимость выросла менее, чем на 1% (+0,33%) по сравнению с маем. За год рост составил 3,6%, сообщает Ahval news.

Такие же показатели роста цен на новое жилье зафиксированы как на азиатской стороне Стамбула (+0,05%), так и в европейской части города (+0,56%).

Жилищный фонд новостроек в июне вырос на 7,5%. В мае увеличение числа предложений на этом рынке составляло 4,5%, а в апреле — 3,6%. В среднем за шесть месяцев рост этого показателя составил 4,6%.

Правительство Турции еще до президентских и парламентских выборов, которые состоялись 24 июня 2018 года, предпринимало некоторые шаги по стимулированию рынка жилья. В частности, снижало налоги, давало распоряжение агентам недвижимости уменьшить комиссионные, а государственным банкам — ставки по ипотечным кредитам.

В июне инфляция выросла до 15,4% за год, а цены на недвижимость отставали в росте. Наряду с мерами правительства этому поспособствовало и резкое падение стоимости курса лиры по отношению к доллару.