Сколько для СССР зарабатывал ГУЛАГ

Есть два кардинально противоположных взгляда на ГУЛАГ как хозяйствующий субъект. Согласно одному — это была неприятная вынужденная мера, позволившая создать необходимые стране активы при минимальных затратах. Последователи второй точки зрения считают: на ГУЛАГ расходовалось больше, чем он генерировал дохода. Мы же постараемся разобраться в цифрах и фактах, без эмоций.

Истоки ГУЛАГа

К концу 20-х годов было принято решение о сворачивании НЭПА и переходе к мобилизационной, тоталитарной модели экономики. Принуждение становилось главным мотивационным импульсом. Соответственно, менялись содержание и суть пенитенциарной системы. Из мест наказания и лишения свободы она превращалась в часть экономического механизма.

В конце 1929 года все исправительно–трудовые лагеря (ИТЛ) перевели на самоокупаемость и освободили от уплаты налогов (подоходного и с оборота). Это сняло с государства бремя расходов на содержание заключённых. В апреле 1930 года создано Управление лагерями ОГПУ (УЛАГ), с ноября — ГУЛАГ. Принятый в 1933 году новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР закрепил обязательность труда заключенных.

Говорить о планомерной и крупномасштабной экономической деятельности ГУЛАГа можно лишь с 1938 года, когда стало увеличиваться количество осуждённых и удлинились срока. Эта тенденция сохранилась до самой смерти Иосифа Сталина.

Согласно теории о нарастании классовой борьбы, репрессии охватывали всё более широкие слои населения. ГУЛАГ позволил не только принять все эти волны репрессированных, но и получить выгоду от их содержания в неволе. Согласно машинописному оригиналу спецсообщения Лаврентия Берии Иосифу Сталину «под каток» попали более 5 тысяч красноармейцев, побывавших в финском плену. А позднее несколько десятков тысяч поляков после «освободительного» похода 1939 года. ГУЛАГ действовал до 1956 года, некоторые объекты — так и вовсе до 1960-го.

Условия жизни заключенных

Экономическая целесообразность диктовала снижение расходов на содержание заключённых каналоармейцев или з/к. Сам термин был введен после того, как контингент ИТЛ стали задействовать при строительстве каналов. Подавляющее их большинство жило в бараках с двух — трёхъярусными нарами, и в итоге на человека приходилось менее 1 квадратного метра жилой площади.

Впрочем, у зэков была и мотивация. Ударники производства жили в спецбараках из расчета 3 «квадрата» на человека, оборудованных койками с постельным бельём. Перевыполнявшие норму получали повышенный паёк и денежное вознаграждение. Кроме того, зачет 3 рабочих дней за 5 календарных дней срока (для ударников зачёт шёл день за два). При невыполнении нормы урезали паёк, отменяли зачёты и передавали провинившихся в подразделения усиленного режима.

Со временем нормы выработки росли, а вот паёк уменьшался. Например, в 1932 — 1933 годах нормы продуктов на человека урезали в 2-3 раза. В военный период от голода умерли миллион человек.

Что касается одежды, то вещевое довольствие никогда не превышало норму на 80%, из-за чего заключенные постоянно ходили в обносках.

Тяжесть условий лагерной жизни привела к тому, что всего за время существования ГУЛАГа умерло 10% з/к из 15 млн, прошедших через лагеря, то есть полтора миллиона человек.

Экономика ГУЛАГа

Рабочая сила в лагерях распределялась следующим образом: треть з/к использовалась на строительных работах, треть — на лесоповале и погрузочно — разгрузочных работах, четверть — в цехах. Было много ручного труда. На трёх комбинатах НКВД, Ухтинских нефтяных промыслах, Северо-Печорской железнодорожной магистрали и ряде других предприятий всю работу делали специалисты и квалифицированные рабочие из числа контингента.

Валовой объем промышленной продукции ГУЛАГа рос довольно быстро: в 1938 г. произведено продукции на 1,5 млрд руб., в 1939 г. — на 2,5 млрд руб., в 1940 г. —3,7 млрд руб., план 1941 г. составил 4,7 млрд руб. На товары народного потребления приходилось не более трети продукции ГУЛАГа. На лагеря НКВД накануне войны приходилось 40% — 46% добычи редкоземельных металлов, более половины золота и четверть лесозаготовок.

За три года войны общий выпуск всех видов боеприпасов предприятиями ГУЛАГа составил 104% плана. НКВД был на втором месте в Союзе по выпуску 82-мм и 120-мм осколочно-фугасных мин. В отчёте Четвертого спецотдела НКВД СССР за 1939 -1944 годы приведены десятки изобретений: самолеты, моторы, пушки, подводные лодки, катера, радиостанции, приборы ночного боя.

Неэффективность ГУЛАГа

Леонид Бородкин. Цифры внушающие, но общий вклад ГУЛАГа в экономику при этом не превышал 4% ВВП. Такие данные приводит доктор исторических наук, научный руководитель Центра экономической истории исторического факультета МГУ

Производительность труда з/к составляла, в лучшем случае, 50% от и так невысокой производительности труда на воле. Себестоимость работ ГУЛАГа по факту в несколько раз превышала плановую. Например, 1 кубометр земли на строительстве северного тракта Чибью-Крутая по смете обходился в 1 руб. 6 коп., реально — минимум в 6 рублей.