Инфляция в Британии в июне составила 2,4%

Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Инфляция в Британии в прошлом месяце оставалась стабильной, что сохранило ожидания по поводу того, что Банк Англии повысит процентную ставку в следующем месяце, а также привело к падению курса фунта стерлингов к доллару, передает Reuters.

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Фунт снизился до $1,3, а доходность 10-летних британских правительственных облигаций упала до самого низкого уровня с конца мая. Несмотря на то, что цены на моторное топливо выросли до самого высокого уровня с сентября 2014 года, годовая инфляция потребительских цен в июне составила 2,4%, говорится в сообщении Национального статистического управления (ONS). Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что инфляция в июне составит 2,6%. Похоже, что британская экономика начинает восстанавливаться после медленных первых трех месяцев года, когда необычайно холодная погода нанесла ущерб внутреннему спросу. Базовая инфляция потребительских цен, которая не включает цены на энергию, продукты питания, алкоголь и табак, упала до 1,9% с 2,1% в мае, что оказалось ниже всех прогнозов в опросе Reuters и самым слабым показателем с марта 2017 года. "Более быстрый рост цен позволил Банку Англии получить прикрытие для повышения процентной ставки в следующем месяце", — сказал Том Стивенсон, директор по инвестициям в Fidelity International, компании по управлению инвестициями.ONS сообщила о крупнейшем спаде в течение месяца с мая по июнь в ценах на одежду с 2012 года, так как розничные торговцы сократили цены на время летних месяцев.