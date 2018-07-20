Пенсионный фонд объяснил, что будет с учителями, врачами и творческими работниками при повышении пенсионного возраста

Как сообщается, в Отделение ПФР по Тверской области обращаются жители с вопросами об изменениях в пенсионном законодательстве. Один из частых вопросов: поднимется ли пенсионный возраст для врачей и учителей?

Ответ: для педагогических, медицинских и творческих работников досрочные пенсии сохраняются в полном объеме: повышение продолжительности специального стажа не предусмотрено. Возраст выхода на досрочную пенсию по старости повышается на восемь лет с учетом переходного периода. Возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас этим категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника.

Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право, то есть назначить пенсию, можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения пенсионного возраста и переходных положений.

Требования к специальному стажу — не меняются, но сам возраст выхода на пенсию будет сдвигаться.