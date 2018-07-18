Китайцы скупили весь российский минтай

Российский минтай пользуется небывалым успехом у китайцев: переработчики и ритейлеры из Поднебесной резко увеличили объемы закупок, вызвав тем самым рост цен на отечественном рынке. Аналитическое агентство «Рыбсеть» фиксирует рост оптовых цен на филе и на замороженные тушки минтая примерно на 20% с начала года.

Цена в опте на филе минтая, который экспортируется в Китай , в российской валюте сейчас составляет уже примерно 230−250 руб/кг. Как известно, с экспорта российские рыбаки делают возврат НДС, поэтому на внутреннем рынке предложение упало, и, соответственно, выросла цена на минтай. В Китае просто элементарно за него готовы больше платить, — сказала «Ридусу» руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова

Информацию подтверждает и член Совета Федерации Людмила Талабаева : по ее данным, цена на минтай сегодня действительно несколько выше, чем в прошлом году, и это связано с тем, что по сравнению с путиной 2017 года, наши рыбаки недобрали порядка 35 тысяч тонн.

Для рыбаков минтай — очень важный экспортный продукт, и именно на этой нашей рыбе построены в Китае и Южной Корее много заводов, где делают филе и крабовые палочки. В этих государствах даже есть огромные холодильники на 3 млн тонн рыбы. Часть переработанной продукции отправляется к нам же в Россию , однако основной рынок сбыта для них — Европа. Понятно, что они не могут оставить свои заводы без загрузки, поэтому дают хорошую цену нашим рыбакам. Если они дают более высокую цену, как в этом году, значит, на наш внутренний рынок минтай также пойдет по более высокой цене, — отметила сенатор.

Сложившаяся ситуация, при которой экспорт из России увеличивается, а цены на внутреннем рынке растут — типична при нынешней организации работы на рыбном рынке, убежден исполнительный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков . «Рентабельность промысла минтая составляет порядка 60−70% — это очень высокий показатель для бизнеса. С 2013 года цена на минтай выросла не менее, чем в два раза. При этом вряд ли затраты на его добычу также выросли в два раза», — утверждает эксперт.

По его словам, повлиять на формирование цены на рыбу могло бы правительство — распределяя квоты и ставки платы за водно-биологические ресурсы:

Сейчас ставка ВБР, которая составляет 1−2% от стоимости рыбы, в том числе и минтая, ни на что ни влияет. В то же время нужно установить такую величину при экспорте, которая делала бы поставки не российский берег для многих компаний более рентабельными. Это даст возможность на российском берегу производить продукт с большей добавленной стоимостью — филе минтая. Ведь российское сырье все равно где-то переработают и поставят нам или в Евросоюз уже в готовом виде, — добавил глава «Рыбного союза».

Примечательно, что потребление филе минтая стремительно растет во всем мире: судя по результатам исследования агентства «Рыбсеть», порядка 10 миллионов россиян покупают минтай не реже двух раз в месяц. При этом в Китае этот же показатель достигает порядка 200 миллионов человек — и продолжает расти.

Китайские маркетологи активно занимаются продвижением минтая на внутреннем рынке и позиционируют его как более дешевую альтернативу треске и как более экологически чистую и безопасную рыбу, чем тот же аквакультурный пангасиус, что способствует повышению спроса на минтай в Китае. Российские рыбодобытчики де-юре свободны в выборе, кому продавать сырье. К тому же, запасы минтая в мировом океане, хоть и немного, но сократились. Объем допустимого улова в 2018 году меньше, чем в прошлом году, что также способствует повышению цены, — заключила глава агентства «Рыбсеть».