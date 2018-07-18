Российский эксперт назвал факторы успешного развития экономики Китая 

Один из крупнейших поставщиков финансовой информации компания Bloomberg пришла к выводу, что КНР в 2018 году опередит по экономическому развитию Евросоюз. С чем это связано, рассказал руководитель Школы востоковедения ВШЭ профессор Алексей Маслов, сообщила газета «АиФ».
Китай начал свой подъем с экспериментов. В КНР создали несколько экономических зон для иностранных инвесторов, и только после этого расширили их влияние на территории всей страны.
«В отличие от России Китай по-другому сделал как минимум четыре вещи. Во-первых, он не продавал госпредприятия, а подталкивал частный бизнес к созданию новых. Во-вторых, иностранные инвесторы были приглашены в страну на жестких условиях. В-третьих, Китай сделал все, чтобы сохранить доверие населения к своей финансовой системе. Он не экспериментировал с обменом юаней по грабительскому курсу. И, в-четвертых, до конца 1990-х годов из Китая без специального разрешения нельзя было вывозить заработанную иностранную валюту — ни наличную, ни безналичную», — пояснил эксперт.
КНР анализирует последствия реформ в СССР и только после этого принимает определенные решения. Советский Союз начинал преобразования не в виде экспериментов, а массовой кампании, добавил Алексей Маслов.
КНР в 2018 году заняла 17 место в рейтинге Глобального индекса инноваций (GII). При расчете учитываются 80 различных показателей 126 стран.