Российский эксперт назвал факторы успешного развития экономики Китая

Китай начал свой подъем с экспериментов. В КНР создали несколько экономических зон для иностранных инвесторов, и только после этого расширили их влияние на территории всей страны.

«В отличие от России Китай по-другому сделал как минимум четыре вещи. Во-первых, он не продавал госпредприятия, а подталкивал частный бизнес к созданию новых. Во-вторых, иностранные инвесторы были приглашены в страну на жестких условиях. В-третьих, Китай сделал все, чтобы сохранить доверие населения к своей финансовой системе. Он не экспериментировал с обменом юаней по грабительскому курсу. И, в-четвертых, до конца 1990-х годов из Китая без специального разрешения нельзя было вывозить заработанную иностранную валюту — ни наличную, ни безналичную», — пояснил эксперт.

КНР анализирует последствия реформ в СССР и только после этого принимает определенные решения. Советский Союз начинал преобразования не в виде экспериментов, а массовой кампании, добавил Алексей Маслов.

КНР в 2018 году заняла 17 место в рейтинге Глобального индекса инноваций (GII). При расчете учитываются 80 различных показателей 126 стран.