Джером Пауэлл воодушевил финансовые рынки 

В своем вчерашнем выступлении в Сенате глава ФРС повторил позитивную оценку состояния американской экономики (реальный рост ВВП на 2% в годовом выражении в 1 кв. с заметным ускорением во 2 кв.), которая позволяет продолжить повышение ключевой долларовой ставки умеренными темпами (чтобы удержать инфляцию (индекс PCE) вблизи цели (сейчас она несколько выше) в условиях сильного рынка труда). Дж. Пауэлл не стал упоминать уплощение кривой UST как сигнал приближающейся рецессии, по-видимому, он разделяет мнение экс-главы ФРС Б. Бернанке о том, что значимость этих сигналов снизилась действием QE (близкие к нулевым процентные ставки в других развитых странах стимулируют инвесторов покупать американский долг).
Позитивные оценки экономики подтверждаются вышедшими вчера данными по промпроизводству США за июнь (+0,6% м. /м. против —0,5% в мае), которые превзошли ожидания и свидетельствуют о временном характере падения производства в предшествующем месяце (из-за нарушения производственных цепочек в автоиндустрии, восстановление которых в июне повысило производство а/м на 7,8% м. /м., против —8,6% в мае). Основной вклад в рост промпроизводства в июне оказала добыча полезных ископаемых (+1,2% м. /м.), прежде всего, сланцевой нефти из-за высоких цен. На этом фоне в отсутствие новостей, касающихся темы торговой войны, американские акции продолжили рост (+0,4% по индексу S&P).