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МЭРТ: Защитные меры ЕС затронули 11 видов металлопродукции из Украины
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МЭРТ: Защитные меры ЕС затронули 11 видов металлопродукции из Украины 

Прайм 5 часов назад
КИЕВ, 19 июл — ПРАЙМ. Введенные Еврокомиссией временные защитные меры затрагивают поставки 11 видов украинской металлопродукции, сообщает в четверг пресс-служба министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.
Еврокомиссия с 19 июля ввела временные защитные меры в отношении 23 категорий стальной продукции. Они могут действовать в течение максимум 200 дней и представляют собой квоты в размере среднего импорта каждой конкретной категории продукции за последние три года, при превышении которых будет взиматься пошлина в размере 25%. Данное решение Еврокомиссия обосновала необходимостью предотвратить негативные последствия для рынка ЕС от недавно введенных США ввозных пошлин на сталь, расследование продолжается.
В МЭРТ сообщили, что под действие этих защитных мер попали 11 видов украинской металлопродукции, в частности, горячекатаные листы и полосы, холоднокатаные листы, заготовка стальная квадратная, прутки, нержавеющая арматура и легкие секции, катанка из нелегированной и легированной стали, уголки и специальные профили, трубы для газопроводов, профильные секции, бесшовные нержавеющие трубы, нелегированный провод. Еще 17 видов украинской металлопродукции, в отношении которых расследование продолжается, пока не ограничены защитными мерами.
"Минэкономразвития вместе с украинскими производителями в рамках процедуры расследования отстаивают позицию, что ЕС не имеет достаточных оснований для возбуждения расследования в соответствии с требованиями ВТО, а также учитывая текущее состояние развития металлургической отрасли ЕС", — говорится в заявлении украинского ведомства.
В министерстве также отметили, что торгово-экономические отношения Украины с ЕС основаны на соглашении об ассоциации, которое, в том числе, предусматривает создание зоны свободной торговли, без искусственных и чрезмерных барьеров. «В отношении товаров, по которым одновременно будут действовать антидемпинговые и защитные меры, должен быть внедрен компенсаторный механизм», — заявили в МЭРТ.
По данным ведомства, в сентябре запланировано проведение слушаний, на которых позицию Киева донесут до Еврокомиссии представители Минэкономразвития и ряда украинских производителей.
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