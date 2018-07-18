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Прожиточный минимум в Свердловской области повысят на 371 рубль
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Прожиточный минимум в Свердловской области повысят на 371 рубль 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Министерство экономики и территориального развития Свердловской области подготовило проект постановления, повышающий прожиточный минимум на 371 рубль. Новый норматив будет действовать за второй квартал 2018 года и составит 20 672 рубля, передает "Уралинформбюро".
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 22 376 рублей (+397 рублей), для пенсионеров — 8 785 рублей (+288), для детей — 11 133 рубля (+403).
Проект постановления будет утверждаться на заседании регионального правительства. Прожиточный минимум рассчитывается на основе данных об уровне потребительских цен, предоставленных Свердловскстатом, и сведений о составе потребительской корзины.
Ранее сообщалось, что Минтруда РФ подготовило проект приказа, предлагающий повысить прожиточный минимум в России за II квартал 2018 года до 10 444 рублей.
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