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Зарплаты в Ростовской области за пять месяцев выросли на 10%
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Зарплаты в Ростовской области за пять месяцев выросли на 10% 

Rambler News Service 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Размер средней заработной платы в Ростовской области вырос по итогам января-мая на 10,2% — до 29,1 тыс. руб., пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
«К маю средний доход составил 29,1 тыс. руб. Год назад этот показатель составлял 26,4 тыс. руб.», — следует из сообщения.
Кроме того, производство промышленной продукции за отчетный период выросло в регионе на 23,3%, а производство продукции сельского хозяйства — на 28,5%.
Рост производства мяса составил почти 38%, молока — 1,2%. Однако производство яиц упало на 6,4%.
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