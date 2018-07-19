Зарплаты в Ростовской области за пять месяцев выросли на 10%

Размер средней заработной платы в Ростовской области вырос по итогам января-мая на 10,2% — до 29,1 тыс. руб., пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

«К маю средний доход составил 29,1 тыс. руб. Год назад этот показатель составлял 26,4 тыс. руб.», — следует из сообщения.

Кроме того, производство промышленной продукции за отчетный период выросло в регионе на 23,3%, а производство продукции сельского хозяйства — на 28,5%.

Рост производства мяса составил почти 38%, молока — 1,2%. Однако производство яиц упало на 6,4%.