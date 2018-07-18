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«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
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«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома» 

Газета.Ru 2 часа назад
Украина не сможет передать функции управления газотранспортной системой (ГТС) страны независимому оператору без согласия "Газпрома". Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление "Нафтогаза Украины".
В "Нафтогазе" пояснили, что Стокгольмский арбитраж запретил компании внести изменения в действующий контракт, позволяющие "Нафтогазу" передать свои права и обязанности по транзитному контракту без письменного согласия "Газпрома" третьему лицу.
В компании отметили, что если передать транзит газа независимому оператору в данный момент, у "Газпрома" появится возможность досрочно расторгнуть действующий транзитный контракт, по которому "Нафтогаз" требует в Стокгольмском арбитраже дополнительные $11 млрд
Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва готова продлить действующий контракт "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" по транзиту газа, но также может рассмотреть и новый договор.
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