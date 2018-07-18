«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»

Украина не сможет передать функции управления газотранспортной системой (ГТС) страны независимому оператору без согласия "Газпрома" . Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление "Нафтогаза Украины".

"Нафтогазе" пояснили, что Стокгольмский арбитраж запретил компании внести изменения в действующий контракт, позволяющие "Нафтогазу" передать свои права и обязанности по транзитному контракту без письменного согласия "Газпрома" третьему лицу.

В компании отметили, что если передать транзит газа независимому оператору в данный момент, у "Газпрома" появится возможность досрочно расторгнуть действующий транзитный контракт, по которому "Нафтогаз" требует в Стокгольмском арбитраже дополнительные $11 млрд