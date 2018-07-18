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Бизнес рассказал о снижении коррупции
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Бизнес рассказал о снижении коррупции 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Российские предприниматели стали реже сталкиваться с проявлениями коррупции. Об этом свидетельствуют данные очередного исследования «Бизнес-барометр коррупции», проведенного Торгово-промышленной палатой. Его выдержки приводит РБК.
Примерно 39 процентов опрошенных бизнесменов заявили, что заметили снижение уровня коррупции за последний год. Для сравнения, полгода назад таких было 25 процентов. Рост коррупции зафиксировали 9,5 процента респондентов, еще 31,8 процента не заметили никаких изменений.
Еще 10,3 процента участников опроса не просто наблюдают коррупцию вокруг, но и постоянно сталкиваются с ней в своей работе. Однако этот показатель тоже снижается — в октябре 2017-го таких было 13,1 процента. 72,1 процента рассказали, что имеют дело с коррупцией время от времени, 17,6 процента никогда не сталкивались с ней.
Также представители бизнеса рассказали о самых коррумпированных направлениях своей деятельности. В лидерах оказались получение справок и разрешений (39,1 процента опрошенных) и контрольно-надзорная деятельность (34,5 процента). В сфере госзакупок и соблюдения санитарных норм коррупционных проявлений стало меньше, зато их количество возросло при регистрации сделок с недвижимостью и закрытии компаний.
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