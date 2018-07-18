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Прогноз цен на автомобили от экспертов и аналитиков
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Прогноз цен на автомобили от экспертов и аналитиков 

Car.ru 51 минуту назад
Фото: Car.ru
Внешние факторы, оказывающие жесткое давление на экономику страны, обвал российской валюты, а также некоторые непопулярные меры руководства страны неизменно приведут к тому, что ситуация на авторынке РФ начнет меняться. Увы, но перемены будут не в пользу российских автолюбителей.
По мнению автоэкспертов компании «Авилон», которая представляет на российском авторынке около 25 автобрендов, отмеченный в первом полугодии рост цен был незначительным за счет некоторого запаса продукции (2-3 месяца).
В дальнейшем, уже начиная с июля месяца изменения могут быть более существенными. Ведь летний всплеск спроса на автопродукцию поглотит все имеющиеся запасы довольно быстро и новые поступления будут уже по новой цене.
Не обойдет стороной ценообразование и нововведенные тарифы по утилизационному сбору. Естественно вся нагрузка ляжет на плечи потребителя.
Также устойчивое проседание госвалюты повлечет рост цены на автомобили. Особенно это будет заметно на импортируемой продукции.
В целом, скачкообразного роста стоимости машин в 2018 году не ожидается. Цена будет плавно расти, подталкиваемая актуальными причинами.
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