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ЦБ сможет проводить проверки в банках дистанционно
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ЦБ сможет проводить проверки в банках дистанционно 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Банк России наделяется правом проводить в банках мероприятия, схожие с контрольными закупками. Законопроект об этом Госдума приняла во втором чтении.
Если кредитная организация вызовет у Центробанка подозрение, его руководство сможет запустить такую проверку. А именно, если возможна угроза законным интересам клиентов банка, если уже зафиксировано нарушение их прав.
В частности, проверять можно будет с использованием систем онлайн-банкинга или через банкоматы. Если контрольное мероприятие проводится в офисе банка, то необходимо наличие двух свидетелей либо проведение фото— и видеосъемки.
Контрольное мероприятие проводится без уведомления кредитной организации, говорится в документе.
В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.
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