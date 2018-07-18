ЦБ сможет проводить проверки в банках дистанционно

Банк России наделяется правом проводить в банках мероприятия, схожие с контрольными закупками. Законопроект об этом Госдума приняла во втором чтении.

Если кредитная организация вызовет у Центробанка подозрение, его руководство сможет запустить такую проверку. А именно, если возможна угроза законным интересам клиентов банка, если уже зафиксировано нарушение их прав.

В частности, проверять можно будет с использованием систем онлайн-банкинга или через банкоматы. Если контрольное мероприятие проводится в офисе банка, то необходимо наличие двух свидетелей либо проведение фото— и видеосъемки.

Контрольное мероприятие проводится без уведомления кредитной организации, говорится в документе.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.