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Инфляция в еврозоне достигла 2% впервые с февраля 2017 года
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Инфляция в еврозоне достигла 2% впервые с февраля 2017 года 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Потребительские цены в еврозоне в июне выросли на 2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).
Фото: EPA/BRITTA PEDERSEN
Месяцем ранее инфляция составляла 1,9%. В последний раз инфляция достигала 2%, целевого уровня Европейского центрального банка, в феврале 2017 года. Июньский показатель инфляции совпал с предварительной оценкой и со средним прогнозом опрошенных Bloomberg аналитиков. По сравнению с маем потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце повысились на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core), в июне повысились на 0,9% в годовом выражении, а не на 1%, как сообщалось ранее. Месяцем ранее был зафиксирован рост на 1,1%. Стоимость энергоносителей подскочила на 8% в годовом выражении после роста на 6,1% в мае. Продукты питания, алкоголь и табачные изделия подорожали на 2,7%. В мае был зафиксирован рост их стоимости на 2,5%. Цены на услуги в июне повысились на 1,3% после роста на 1,6% в предыдущем месяце. Потребительские цены в Евросоюзе в июне выросли на 2% в годовом выражении и на 0,1% по сравнению с маем. Среди стран ЕС минимальная годовая инфляция зарегистрирована в Ирландии (0,7%), Греции (1%) и Дании (1,1%). Наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован в Румынии (4,7%), Эстонии (3,9%) и Венгрии (3,2%).
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