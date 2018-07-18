«Нафтогаз» призвал остановить «Северный поток-2»

Главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что трехсторонние переговоры по газу Росси, ЕС и Украины подтвердили необходимость приостановки строительства газопровода "Северный поток — 2".
"Трехсторонние консультации в Берлине по транзиту газа через Украину еще раз подтвердили, что "Северный Поток — 2" не должен быть построен", — написал Витренко в фейсбуке.
Он также добавил, что позиции Украины и Европейской комиссии на переговорах были очень конструктивными.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа прошли конструктивно.