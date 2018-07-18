РФ выходит из американского долга по финансовым и политическим причинам

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. По данным Минфина США, Россия два месяца подряд резко сокращала вложения в американские гособлигации: в апреле — на 47,5 миллиарда долларов, в мае — еще на 33,8 миллиарда долларов. В итоге, показатель упал до 14,9 миллиарда долларов — минимума с 2007 года.

Эксперты, опрошенные агентством «Прайм», назвали финансовые и геополитические причины, из-за которых РФ выводит средства из американских гособлигаций. При этом эксперты гадают над вопросом, во что они будут вложены.

ПОЧЕМУ РФ ВЫХОДИТ ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ДОЛГА?

"Не хочется верить, но наиболее вероятной причиной продажи американских гособлигаций может стать подготовка к усилению конфронтации с США и введению новых санкций", — считает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

С этим согласна заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева . «Мы предполагаем, что ЦБ РФ выходит из гособлигаций США по политическим причинам. Отношения между двумя странами обостряются, и любые финансовые отношения могут пойти не на пользу России», — считает она.

Профессор, доцент кафедры финансов РЭШ Олег Шибанов видит финансовые и геополитические причины выхода РФ из госдолга США.

По его словам, поскольку ставки ФРС растут, облигации, которые были куплены достаточно давно с относительно низкими купонами, становятся менее привлекательными. Как всегда, ставки и стоимость облигаций двигаются в разные стороны, напоминает Шибанов. Поэтому, по его словам, для Банка России более комфортны другие инструменты, к примеру, депозиты в иностранных банках и, возможно, бумаги в других валютах, которые могут приносить более высокую доходность.

Кроме того, по словам Шибанова, санкции США скорее расширяются, а не снимаются, и возникает вопрос о запрете на покупку и продажу облигаций РФ и США для американских и российских инвесторов.

"Такие риски теоретически есть. Иран уже испытывал что-то подобное, когда его средства на корреспондентских счетах и в долларовых облигациях были заморожены. В этом плане Банк России старается сыграть на опережение, чтобы снять даже вероятность подобных событий", — говорит Шибанов.

"Сокращение участия в госдолге США может рассматриваться и как попытка сократить риски падения стоимости вложений, в случае резкого увеличения доходностей по мере роста долларовой инфляции и ставки ФРС, и, как попытка обезопасить вложения от возможных санкционных действий, таких как арест ценнобумажных активов", — соглашается замначальника отдела аналитических исследований «Универ Капитала» Дмитрий Александров

КУДА ДЕЛИСЬ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ?

По мнению Шибанова, Центробанк мог вложить освободившиеся средства во что угодно: золото, евроактивы или активы, номинированные в юанях.

"Золотовалютные резервы РФ не изменились, даже несколько подросли, и это означает, что ЦБ не дал эти деньги в долг российским банкам", — считает Шибанов.

Японии, "Анализируя политику ЦБ РФ, можно быть уверенным, что эти деньги не будут вложены в расширение доступного кредитования на внутрироссийском рынке. Золотовалютные резервы рассматриваются лишь с позиции финансового риска, где предпочтение отдается Евросоюзу Китаю , другим традиционным мировым резервным валютам. Скорее всего, в пользу долговых инструментов этих стран и проведен этот «золотовалютный маневр», — считает Ордов.

По его словам, в мировой торговле пока в основном используется доллар, поэтому отказаться от финансовых инструментов, эмитированных в долларах, было бы недальновидно, да и европейские гособлигации приносят меньшую доходность.

"Куда вложил полученные средства регулятор, мы сможем узнать только через шесть месяцев. Банк России публикует данную статистику намеренно с опозданием, чтобы участники рынка не играли против ЦБ РФ. Однако мы предполагаем, что ЦБ продолжит наращивать запасы физического золота", — считает Кокорева.

"Куда будут вложены средства — очень хороший вопрос, который напрямую связан и с вопросом доходности размещения резервов, и с вопросом их безопасности. Само по себе удержание безналичных долларов не приносит доходности и не снимает рисков ограничения транзакций", — отмечает Александров.

По его словам, поскольку доля долларов США в структуре ЗВР не снижается, вопрос о размещении более чем актуален. «Теоретически, если руководствоваться критерием безопасности, можно было бы использовать данные средства в межгосударственных денежных сделках (например, свопы) с дружественной юрисдикцией и аналогичных операциях», — заключил эксперт.