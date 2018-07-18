Рост розничного кредитования и депозитов превзошли ожидания в июне — позитивно

Вчера ЦБ представил предварительную статистику по банковскому сектору за июнь: как депозиты, так и кредиты продемонстрировали весьма позитивную динамику. Розничные вклады выросли на 1,1% м/м в июне, или на 8,4% г/г, благодаря более высокому в сравнении с ожиданиями росту рублевых розничных вкладов. Розничные депозиты в валюте прекратили сокращаться в июне, оставшись на уровне $87 млрд — за апрель-май они снизились на $5 млрд

Рост розничного кредитования сохраняется на уровне 1,8-2,0% м/м уже третий месяц подряд, ускорившись в годовом выражении до 18,9% г/г в июне, что в пользу более сильного роста розничной торговли. Рост корпоративных кредитов в июне был более умеренным — они выросли на 0,3% м/м или на 3,4% г/г с учетом коррекции на валютную переоценку.

Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что рост корпоративного кредитования в рублях в июне стабилизировался на уровне примерно 12% г/г, тогда как кредиты в валюте снизились на 23% г/г. В целом банковская статистика за июнь может стать фактором поддержки для экономического роста в ближайшие месяцы.