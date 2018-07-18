Стало известно, сколько Россия заработала на ЧМ

Россия заработала сотни миллиардов на чемпионате мира

«Это более 850 миллиардов рублей. По оценке Оргкомитета России, эта сумма практически покрывает затраты. Напомню, что у нас был самый дорогой чемпионат. На данный момент проведено очень много инфраструктурных изменений в городах, и практически все расходы по перемещению болельщиков, по сути, страна взяла на себя», — сказала она.

Основной доход стране принесли туристы, которых, по словам Ломидзе, было около 5,7 миллиона. Половина из них — иностранцы. Помимо этого, было создано 220 тысяч рабочих мест.

Глава АТОР отметила, что построенная к турниру инфраструктура будет приносить доход и дальше, в первую очередь это относится к аэропортам и отелям. По данным консалтинговой компании McKinsey, дополнительных поступлений стоит ждать вплоть до 2023 года. Проблемы могут возникнуть только в трех городах: Нижнем Новгороде, Волгограде Саранске . Там гостиницы могут остаться без спроса.

Ранее компания JLL подсчитала объем расходов на подготовку и проведение чемпионата мира. Они составили 683 миллиарда рублей, из них 437,8 миллиарда пришлось на бюджеты разных уровней, еще 226,3 миллиарда — на частные инвестиции.

При этом говорить о том, что соревнование окупилось, вопреки словам Ломидзе, нельзя. Названная сумма дохода в 850 миллиардов рублей — это вклад в ВВП, то есть выручка частных и государственных предприятий, а не прямые поступления в бюджет.