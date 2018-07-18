Ещё
Стало известно, сколько Россия заработала на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия заработала сотни миллиардов на чемпионате мира 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Reuters
Доход России от проведения чемпионата мира составил около одного процента ВВП страны. Об этом рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которую цитирует ТАСС.
«Это более 850 миллиардов рублей. По оценке Оргкомитета России, эта сумма практически покрывает затраты. Напомню, что у нас был самый дорогой чемпионат. На данный момент проведено очень много инфраструктурных изменений в городах, и практически все расходы по перемещению болельщиков, по сути, страна взяла на себя», — сказала она.
Основной доход стране принесли туристы, которых, по словам Ломидзе, было около 5,7 миллиона. Половина из них — иностранцы. Помимо этого, было создано 220 тысяч рабочих мест.
Глава АТОР отметила, что построенная к турниру инфраструктура будет приносить доход и дальше, в первую очередь это относится к аэропортам и отелям. По данным консалтинговой компании McKinsey, дополнительных поступлений стоит ждать вплоть до 2023 года. Проблемы могут возникнуть только в трех городах: Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске. Там гостиницы могут остаться без спроса.
Ранее компания JLL подсчитала объем расходов на подготовку и проведение чемпионата мира. Они составили 683 миллиарда рублей, из них 437,8 миллиарда пришлось на бюджеты разных уровней, еще 226,3 миллиарда — на частные инвестиции.
При этом говорить о том, что соревнование окупилось, вопреки словам Ломидзе, нельзя. Названная сумма дохода в 850 миллиардов рублей — это вклад в ВВП, то есть выручка частных и государственных предприятий, а не прямые поступления в бюджет.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказывал, что бюджет города получил от проведения чемпионата 19 миллиардов рублей.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии20  Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной153
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры140
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа166
Афганистан захотел извинений от России97
В Москве введен план «Перехват»180
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение