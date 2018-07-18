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Еврокомиссия ввела защитные меры по импорту стали
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Еврокомиссия ввела временные защитные меры по импорту стали 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия решила ввести временные защитные меры по импорту стальной продукции.
Так, ограничения в виде тарифных квот коснутся 23 категорий товаров из стали. Кроме того, пошлины в размере 25 процентов введут только после того, как импорт превысит средний показатель за последние три года.
Меры применяются в отношении всех стран, за исключением некоторых развивающихся стран с ограниченным экспортом в Евросоюз, а также Норвегии, Исландии и Лихтенштейна.
Этот шаг в Еврокомиссии объяснили необходимостью предотвратить негативные последствия от недавно введенных США пошлин на сталь.
"Пошлины США на стальную продукцию вызывают перенаправление продукции, что может привести к серьезному ущербу для сталелитейщиков и рабочих ЕС в этой отрасли. У нас не осталось другого выбора, кроме как ввести временные защитные меры для защиты промышленности от резкого роста импорта. Тем не менее, эти меры гарантируют, что рынок ЕС останется открытым и будет поддерживать традиционные торговые потоки", — заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.
Защитные меры вступят в силу в четверг. Они могут действовать в течение максимум 200 дней.

Война пошлин

В конце марта США ввели 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные — на алюминий. Страны Евросоюза, Канада и Мексика сперва получили отсрочку, но с 1 июня эти сборы вступили в силу и для них.
Вашингтон обосновал свои шаги соображениями национальной безопасности.
Многие торговые партнеры восприняли это негативно. Еврокомиссия в ответ ввела пошлины на импорт американских товаров на 2,8 миллиарда евро. Эти меры вступили в силу 22 июня и распространились на сталь, алюминий и сельхозтовары.
При этом Брюссель заявил, что готов отменить пошлины, если Вашингтон отменит свои.
Многие эксперты прогнозируют серьезные торговые войны.
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