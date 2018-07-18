Попытки сближения США и РФ могут обернуться ситуаций лета 2017 года 

В соответствии с нашими ожиданиями пара EURUSD устремилась к отметке 1.16 по итогам выступления Председателя ФРС Пауэлла в Сенате. Пауэлл в очередной раз подчеркнул, что американская экономика находится в хорошей форме. В текущей ситуации, когда инфляция близка к целевой отметке в 2%, а рынок труда демонстрирует сильную динамику, наиболее правильный курс, по словам Пауэлла, состоит в продолжении постепенного повышения ставок. Наш прогноз на ближайшие 3 месяца состоит в продолжении укрепления доллара до отметок 1.15, поскольку в настоящее время рынок недооценивает потенциал возможного ужесточения политики ФРС, ожидая лишь чуть более 1 повышения ставки в 2019 году при том, что ФРС обещает 3 повышения. Сегодня важным событием для рынка станет публикация Бежевой книги ФРС — экономический обзор ФРС, публикуемый на основе отчетных документов 12 региональных банков ФРС, где могут содержаться дополнительные позитивные сигналы о состоянии американской экономики, способные оказать поддержку доллару.
В соответствии с нашими ожиданиям рубль демонстрировал умеренное ослабление накануне, и данная тенденция сохраняется в начале сегодняшних торгов. Причиной для этого выступает сохранение котировок нефти Brent ниже отметки 72. Дополнительным фактором давления на рубль выступает возобновление укрепления доллара на глобальных площадках. С точки зрения геополитических факторов заявления спикера Палаты представителей США о готовности рассмотреть новые санкции в отношении России посылают для рубля очередной негативный сигнал. Ситуация рискует развиваться по сценарию лета 2017 года, когда Трамп был поставлен американскими законодателями перед выбором: ввести новые санкции в отношении России или, воспротивившись этому решению, фактически признать причастность российской стороны к исходу президентских выборов 2016 года. Текущие попытки сближения двух стран могут обернуться аналогичной реакций. В этой связи риски для российской валюты остаются смещенными в сторону ослабления к отметке 63.5 к концу июля.