Рост S&P 500 обоснован фундаментально, пока спот-кривая далека от инверсии

S&P500 во вторник вырос на +0,4% — до 2809,55 после речи главы ФРС , Dow30 увеличился на +0,2% — до 25119,89 на отчёте Johnson & Johnson . Золото упало к $1224,64 за унцию на уверенности в том, что инфляцию есть кому сдерживать. Нефть Brent упала до $71,8/баррель от планов США расширить добычу. Пара евро/доллар падала ниже 1,163, так как с вероятностью выше 50% рынок фьючерсов на ставку США ждёт повышений на 25 базисных пунктов 26 сентября и 19 декабря.

Кривая доходности трежерис самая гладкая за почти 11 лет при скачке YTM двухлеток к 2,62%, максимуму за практически десятилетие, при умножении того же показателя 10-леток до 2,87%. Спот-кривая корпоративных бондов медленно движется к инверсии.

График

На слушаниях в конгрессе глава ФРС остался сторонником пока постепенного повышения ставок, спрогнозировал благоприятную ситуацию рынка труда и сдержанную инфляцию на следующие несколько лет и предупредил о непредсказуемости воздействия внешней торговли.

Согласно статистике, промпроизводство в США во 2-м квартале росло темпом +6% в год после роста по +2,4% в год с января по март. Розничные продажи c апреля по июнь увеличивались по 5,9% в год после роста по +4,5% в год кварталом ранее. Отталкиваясь от этого, рост ВВП США, как ожидается, ускорился до +5,2% в год, более чем вдвое с +2% в год в 1-м квартале 2018 года.

В среду выйдут отчёты по закладкам новых домов и по запасам нефти, в четверг — индексы ФРБ Филадельфии и опережающих индикаторов Conference Board, данные по заявкам на пособие по безработице, в пятницу — встречи ОПЕК в расширенном формате.

Портфельное IPO Xiaomi растёт на +28% от цены размещения. Биржи Шанхая и Шеньчжэня временно исключили Xiaomi из списка бумаг, доступных китайцам для торговли по программе совместного доступа к бирже Гонконга

Следующее аналогичное по размеру размещение на Nasdaq — Пиндуодуо, хотя рекомендации его в фонд пока не было. С учётом 15% опциона типа «зелёный ботинок» стоимость Пиндуодуо будет 20-24 млрд долларов США, free-float 6,8%. Цена к прогнозу продаж на 2020 год 2,1-2,6, цена к прибыли non-GAAP на 2020 год 8,9–10,6.