«Левада-Центр»: на фоне подготовки пенсионной реформы вырос социальный пессимизм россиян

Несмотря на чемпионат мира по футболу, ставший для многих россиян праздником длиной в месяц, в конце июня социальные настроения и ожидания граждан в целом ухудшились. К такому выводу пришли социологи

"Левада-Центра" , сравнившие показатели начала лета с данными за апрель и февраль.

По сравнению с концом зимы россияне стали пессимистичнее в оценках не только ситуации в стране в целом, но и положения своих семей. Возросли опасения относительно будущего развития экономики страны и собственных возможностей обеспечивать хотя бы привычный уровень жизни для себя и своих близких. Доля негативных оценок материального положения семей и экономического положения страны в целом выросла за это время на 10%. Кроме того, стало в полтора раза больше негативных прогнозов изменения положения семьи и страны в целом.

Аспекты формирования общего социального настроения в стране отражает индекс Социальных настроений (ИСН), измеряемый социологами. В июне по отношения к апрелю этот показатель снизился на 13%.

В том числе оценки личного положения респондентов ухудшились на 10%, оценки ситуации страны в целом и ожидания на будущее своих семей и страны — на 12%, оценки действий властей — на 18%.

При этом население все больше разочаровывается в способности власти решать текущие проблемы и налаживать нормальную жизнь в стране: по отношению к февралю доля тех, кто считает, что правительство не сможет улучшить положение дел в стране в ближайший год, выросла на 17% и достигла 58%.

Формирование общественных настроений все более зависит не от информационного фона, абстрактных надежд на неконтролируемые обстоятельства, а от личного повседневного опыта граждан, отмечают специалисты «Левада-Центра». Серьезным вызовом для ухудшения социальных настроений стали известия о пенсионной реформе

увеличении НДС — в добавление к уже повысившимся

ценам на бензин.

Отметим, негативные настроения, связанные с повышением пенсионного возраста, все больше накапливаются у работающих россиян. Если последние несколько лет к 40-летнему возрасту формировался такой же низкий уровень социального оптимизма, какой ранее был характерен для граждан более старшего возраста, то сейчас скептиками оказываются уже 30-летние. В группе людей нынешнего пенсионного возраста уровень настроений выше, чем у людей старше 40 лет, только что узнавших, что им предстоит работать еще как минимум пять дополнительных лет, констатируют социологи.

В середине июня российское правительство одобрило пенсионную реформу, а затем внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста для мужчин растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году.

Старт реформы намечен на январь 2019 года. К концу ее срока пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, а для женщин — 63 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 55 лет.

Решение вызвало критику в обществе. После объявления о планах повысить пенсионный возраст начались

акции протеста