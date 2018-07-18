Власти Подмосковья анонсировали арбузный сезон

Бахчевые развалы на территории Подмосковья начнут свою работу в августе, планируется, что их будет порядка 212, заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников . Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 18 июля.

«Кроме того, в регионе работают универсальные рынки — 116 рынков региона предложат бахчевые к реализации, проходят многочисленные ярмарки, а также сетевые и локальные магазины — 18 867 торговых объектов, где тоже можно будет приобрести дыни и арбузы. Сезон продаж традиционно начнется с 1 августа», — сказал Посаженников.

Министр также призвал жителей области не покупать дыни и арбузы в несанкционированных торговых точках, чтобы обезопасить себя и близких от некачественной продукции. В официальных местах продаж вся продукция проходит тщательной контроль.

В материале на сайте правительства уточняется, что средняя цена одного килограмма арбуза будет варьироваться в пределах 20–25 рублей.

4 июля Роскачество запустило масштабную проверку арбузов. В ведомстве посоветовали людям выбирать чистые и целые плоды. Кроме того, согласно рекомендации экспертов, мякоть должна быть сочной, без пустот и со зрелыми семенами.