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Бензин в Сибири — самый дешевый в стране
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Бензин в Сибири — самый дешевый в стране 

АиФ — Алтай 16 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Бензин в Сибирском федеральном округе по состоянию на начало июля остается самым дешевым в стране. Тенденция сохранилась, несмотря на то, что в мае-июне 2018 года цены на топливо в Сибири росли.
Сейчас средняя по Сибири цена литра топлива составляет 41,83 рубля, на 4% ниже, чем в среднем в России. В Барнауле топливо самое дешевое в Сибири — 41,07 рублей за литр, в Кызыле — самое дорогое (44,46 рублей).
Сибирский окружной информационный центр также сообщает о том, что в июле на 2-5% снизилась отпускная цена самых популярных марок АИ-25 и АИ-96.
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