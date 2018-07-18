Бензин в Сибири — самый дешевый в стране

Бензин в Сибирском федеральном округе по состоянию на начало июля остается самым дешевым в стране. Тенденция сохранилась, несмотря на то, что в мае-июне 2018 года цены на топливо в Сибири росли.

Сейчас средняя по Сибири цена литра топлива составляет 41,83 рубля, на 4% ниже, чем в среднем в России . В Барнауле топливо самое дешевое в Сибири — 41,07 рублей за литр, в Кызыле — самое дорогое (44,46 рублей).

Сибирский окружной информационный центр также сообщает о том, что в июле на 2-5% снизилась отпускная цена самых популярных марок АИ-25 и АИ-96.