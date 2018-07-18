Транзит газа через Украину вырос из-за «Северного потока»

Транзит газа через Украину вырос из-за остановки «Северного потока»

Суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10%, до 300 миллионов кубометров, из-за плановой остановки "Северного потока", сообщил в среду советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский

Трубопровод "Северный поток" остановлен на ежегодное техобслуживание с 17 по 31 июля.