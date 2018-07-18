Рубль заметно уступает доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 25 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:04 мск 62,85 рубля, курс евро повысился на 18 копеек до 73,14 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Для рубля геополитический фактор утратил свою силу, теперь внимание можно обратить и на другие ориентиры, прежде всего, на цены на нефть, указывает аналитик «Альпари» Роман Ткачук

«А там хорошего мало — стоимость нефть марки Brent в начале этой недели откатилась ниже 72 долларов за баррель. И если в ближайшие дни отскока вверх не случится (а такой сценарий вполне вероятен), рублю придется отыграть произошедшее снижение нефти, он окажется под давлением продавцов», — комментирует эксперт.

Продуктовый виджет

По его прогнозу, ближайшей целью роста для курса пары USD/RUB является уровень 63,5 рубля за доллар. Причин для более сильного ослабления российской валюты пока нет, считает аналитик.

«Актуальный диапазон торгов для пары USD/RUB на сегодня составляет 62,3—63,5 рубля, для пары EUR/RUB — 72,4—74 рубля», — полагает эксперт.