Россия сумеет отстоять свои интересы на рынке урана, заявил Шаманов 

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия сумеет отстоять свои национальные интересы на рынке урана, сказал глава комитета по обороне Владимир Шаманов, комментируя возможные пошлины США на поставки урана.
Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, власти США планируют начать расследование по импорту урана, по итогам которого могут ввести пошлины на его поставки.
"Экономическая борьба и противоборство — составная часть деятельности государства. Учитывая, что это, действительно, важная составляющая для атомной энергетики, они будут пытаться предпринять усилия, чтобы занять или расширить свое присутствие на этом рынке", — заявил Шаманов, отвечая на вопрос РИА Новости.
Политик подчеркнул, что при этом понятие «честной конкуренции» здесь не существует.
"Мы тоже не будем сидеть сложа руки. У нас достаточно устойчивая конъюнктура сложилась с рядом стран Юго-Восточной Азии… Поэтому позиции, которые наработал Росатом, устойчивые. Я думаю, что мы сумеем отстоять свои национальные интересы", — заключил он.