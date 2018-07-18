Россия сумеет отстоять свои интересы на рынке урана, заявил Шаманов

Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, власти США планируют начать расследование по импорту урана, по итогам которого могут ввести пошлины на его поставки.

"Экономическая борьба и противоборство — составная часть деятельности государства. Учитывая, что это, действительно, важная составляющая для атомной энергетики, они будут пытаться предпринять усилия, чтобы занять или расширить свое присутствие на этом рынке", — заявил Шаманов, отвечая на вопрос РИА Новости.

Политик подчеркнул, что при этом понятие «честной конкуренции» здесь не существует.