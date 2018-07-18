Как девальвация юаня помогает Америке

Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Мировые рынки находятся в стадии неопределенности. Инвесторы, игнорируя угрозу «торговых войн», несут капитал в США, и это неудивительно, ведь доллар — единственная валюта, которая демонстрирует рост, хотя во многом это как раз следствие притока капитала в долларовые активы. Капитал уходит из Китая, где Народный банк КНР способствует ослаблению юаня. Сегодня котировки пары доллар/юань превысили важную отметку 6,70. Форвардные контракты на эту пару начали ускорять движение, и годовой форвард уже торгуется на уровне 6,90. Как известно, динамика данной валютной пары оказывает сильнейшее влияние на весь остальной валютный рынок. И если Китаю какое-то время удавалось сохранять стабильность своей валюты к корзине валют основных партнеров, то сейчас девальвация идет уже полным ходом. Нет ничего удивительного, что по мере ослабления юаня к доллару потери к американской валюте несет и евро, и японская иена. Котировки пары доллар/евро сегодня тестируют отметку 1,1630, а курс пары доллар/иена пытается преодолеть уровень 113 иен за доллар. Как мы уже отмечали, фондовый рынок США пока игнорирует весь негатив, угрозы «торговой войны», повышение ставок ФРС, изъятие ликвидности и так далее. Индексы упорно тащат наверх. Многие эксперты, которые работают на рынках уже много лет, причем как зарубежные, так и российские, отмечают крайнюю нелогичность и неадекватность поведения рынка. Все это похоже на подготовку к сильному обвалу. Кстати, любители нумерологии отмечают, что финансовые кризисы происходили как раз в те годы, которые заканчиваются на цифру 8: 1998, 2008, а сейчас идет 2018 г. Кроме того, кризисные явления часто проявляются в августе, который также является 8-м месяцем. Впрочем, подобные наблюдения вряд ли могут внести какую-то ясность и дать хоть какую-то достоверную информацию о том, что ждет финансовые рынки в ближайшее время. Добавим, что накануне взлет американских индексов происходил на фоне выступления главы Федеральной резервной системы США перед конгрессменами.

Лучший вариант «на сегодняшний день». Глава ФРС Джером Пауэлл заявил о дальнейшем постепенном повышении ставки. Деньги для экономики. Центробанк видит потенциал роста банковского кредитования и снижения ставок по ипотеке.

Он говорил об экономике и денежно-кредитной политике, однако никаких сенсационных заявлений, которые могли бы спровоцировать этот рост, Джером Пауэлл не сделал. Он лишь подтвердил тот курс, который выбрала ФРС, назвав постепенное повышение базовой процентной ставки наилучшим способом продвижения вперед. "Повышение ставки слишком медленными темпами может привести к высокому уровню инфляции или резким скачкам на финансовом рынке", — считает глава ФРС. "С другой стороны, если мы будем повышать ставку слишком быстрыми темпами, экономика может ослабеть, а инфляция — начать последовательно опускаться ниже нашей цели", — опасается Пауэлл. "Риски непредвиденного ослабления экономики в целом сбалансированы с учетом возможности роста экономики более быстрыми темпами, чем ожидается на данный момент", — полагает он.