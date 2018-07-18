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Китайские инвесторы вложили за рубежом $57,18 млрд в 2018 году
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Китайские инвесторы вложили за рубежом $57,18 млрд в 2018 году 

Вести.Ru 15 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». В первой половине 2018 года китайские инвесторы совершили прямые нефинансовые инвестиции в размере $57,18 млрд в 3617 иностранных предприятий в 151 стране и регионе, что на 18,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Sina Finance.
Фото: EPA/ROMAN PILIPEY
В частности, устойчиво растут инвестиции в рамках инициативы Пекина «Один пояс — один путь». За первые шесть месяцев года китайские инвесторы вложили $7,4 млрд в 55 стран, затронутых этой инициативой, что на 12% больше, чем годом ранее. При этом структура иностранных инвестиций продолжала оптимизироваться. Иностранные инвестиции в основном поступали в лизинг и деловые услуги, обрабатывающую и добывающую промышленность, а также в секторы оптовой и розничной торговли, на которые приходилось 32,6%, 15,8%, 11,5% и 9,5% от общего объема инвестиций соответственно.
Ссылки по теме
Суверенный фонд Китая: «торговая война» повредит инвестициям CIC Китай создает технологический инвестфонд на $15 млрд Китайские инвестиции в США упали на 92% Однако не было новых инвестиций в зарубежную недвижимость, спорт или индустрию развлечений. Как сообщали «Вести. Экономика», в августе 2017 года власти Китая ужесточили правила для иностранных инвестиций, указав, какие вложения считаются «правильными», а какие — нерациональными. Новые правила запрещают инвестиции в основные военные технологии и во все, что ставит под угрозу национальную безопасность, а также в сферу азартных игр и секс-индустрию, сообщило правительство. Кроме того, под ограничения попали зарубежные сделки с недвижимостью, отелями, спортивными клубами и киностудиями. Между тем, Пекин решил поощрять инвестиции, которые соответствуют целям проекта «Один пояс — один путь». Этот масштабный внешнеполитический проект направлен на то, чтобы инвестировать миллиарды за рубежом и усилить влияние Китая, совершенствуя инфраструктуру и укрепляя торговые связи страны с остальным миром.
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