Сегодня опубликуют Бежевую книгу ФРС с оценкой влияния на экономику противоречий США и КНР

Российский рынок вчера, как и ожидалось, болезненно отреагировал на падение цен на нефть, и по итогам дня индекс РТС потерял 1,3%, а рублевый индекс ММВБ снизился на 1%. Российская валюта ослабла к доллару и евро.

Основные мировые рынки завершили день умеренным ростом. Индекс Euro Stoxx поднялся на 0,2%, а S&P 500 прибавил 0,4%. Сегодня будут опубликованы финальные данные по потребительской инфляции в еврозоне. Предварительная оценка составила 2%, что соответствует целевому значению ЕЦБ . Однако базовая инфляция остается на уровне 1%, поэтому европейский регулятор в среднесрочной перспективе не планирует повышения ставок.

Промпроизводство в США , согласно опубликованной вчера статистике, увеличилось в июне на 0,6% месяц к месяцу, что больше ожидавшихся темпов роста на 0,1 п.п. Однако падение производства в мае пересмотрено с минус 0,1% до минус 0,5%. Таким образом, июньское опережение прогноза может объясняться эффектом базы. Загрузка производственных мощностей выросла с 77,7% в мае до 78% в июне, но не дотянула до прогноза 0,3 п.п.

Глава ФРС Джером Пауэлл , выступая вчера в Сенате, заявил, что последние данные по инфляции в США обнадеживают, и подтвердил приверженность регулятора «в настоящее время» политике постепенного повышения учетной ставки, поскольку ФРС понимает риски как быстрого подъема ставок, так и промедления с их пересмотром. Текущие условия на финансовых рынках и ставки способствуют экономическому росту в США. Слова Пауэлла вызвали укрепление доллара к основным валютам. Сегодня глава американского денежного регулятора выступит в комитете Палаты представителей. Кроме того, будет опубликована Бежевая книга ФРС, в которой основной интерес для рынка будет связан с оценкой экономической ситуации и влияния на экономику торговых противоречий между Соединенными Штатами и Китаем

Нефтяные котировки вчера оставались волатильными после резкого падения в понедельник. Сегодня выйдут данные о состоянии запасов нефти в США за прошедшую неделю. По оценкам рынка, объем нефти в хранилищах сократился до 4,1 млн барр. /сутки, а запасы бензина уменьшились на 700 тыс. барр. В свою очередь, API ждет роста, полагая, что запасы нефти увеличились на 629 тыс. барр., а запасы бензина — на 425 тыс. барр.

Сегодня цены умеренно снижаются, Brent подешевела до менее 72 долл. /барр., но в целом находится в границах вчерашнего диапазона изменений. Азиатские индексы двигаются разнонаправленно, фьючерс на S&P500 меняется слабо. Российский рынок откроется вблизи вчерашних уровней закрытия.