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Эльза Саттарова: пенсионная реформа обусловлена объективными причинами
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Эльза Саттарова: пенсионная реформа обусловлена объективными причинами 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Законопроект об изменении пенсионной системы в РФ обусловлен объективными причинами, которые связаны с необходимостью повышения уровня пенсионного обеспечения и демографической ситуацией в стране. Об этом заявила председатель костромской общественной организации «Азербайджанский культурный центр» Эльза Саттарова, комментируя планируемые изменения законодательства.
По ее мнению, изменения пенсионного законодательства, в первую очередь, связаны с демографической ямой, которая образовалась в 1990-е годы.
«Сегодня есть дефицит финансовых средств для выплаты пенсий гражданам, — отметила Эльза Саттарова. — И изменения пенсионной системы как раз направлены на то, чтобы повысить уровень пенсионного обеспечения граждан».
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