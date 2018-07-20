Рынок акций РФ снижается на внешнем негативе

МОСКВА , 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает снижаться по основным индексам пятый день подряд на внешнем негативе.

Индекс Мосбиржи к 17.23 мск снижался на 0,9% — до 2249,03 пункта, индекс РТС — на 0,72%, до 1116,25 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» снижался на 17 копеек — до 63,49 рубля, курс евро рос на 21 копейку, до 74,35 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,34% — до 72,83 доллара за баррель.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ ПАДЕНИЯ

"Российский фондовый рынок находится во власти продавцов всю неделю и показывает снижение пятый день подряд. На российские активы давят и падающие цены на сырьё, и растущие риски для Китая , и заявления о готовящихся новых санкциях со стороны США ", — отмечает Василий Олейник из «Финама».

Ранее в пятницу в интервью телеканалу CNBC президент США Дональд Трамп заявил о готовности в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт. По оценкам Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов.

Нефтяные котировки в течение торгов меняли направление движения: после дневного провала к уровню 72,4 доллара за баррель по марке Brent в настоящее время они пытаются восстановиться.

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ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

С технической точки зрения акции Московской биржи на этой неделе обновили минимумы с сентября 2017 года и теперь могут стремиться к психологически важной отметке 100 рублей, отмечает Елена Кожухова из «Велес Брокер».

"Сила нисходящего тренда высока, и бумаги при этом расположены на расстоянии от зон перепроданности дневного и недельного графиков, что указывает на опасность дальнейших продаж. Закрепление выше 105 рублей может дать импульс к временной коррекции в район 107,5 рубля", — добавляет она.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

С технической точки зрения картина по российскому рублёвому индексу выглядит негативной, отмечает Олейник из «Финама». Индекс чётко развернулся и теперь держит путь к отметке 2200 пунктов, указывает он. Валютный индекс РТС держит путь к отметке 1050 пунктов, которые могут быть достигнуты уже в августе, добавляет аналитик.