Рынок акций РФ снижается на внешнем негативе 

МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает снижаться по основным индексам пятый день подряд на внешнем негативе.
Индекс Мосбиржи к 17.23 мск снижался на 0,9% — до 2249,03 пункта, индекс РТС — на 0,72%, до 1116,25 пункта, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» снижался на 17 копеек — до 63,49 рубля, курс евро рос на 21 копейку, до 74,35 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,34% — до 72,83 доллара за баррель.
ПЯТЫЙ ДЕНЬ ПАДЕНИЯ
"Российский фондовый рынок находится во власти продавцов всю неделю и показывает снижение пятый день подряд. На российские активы давят и падающие цены на сырьё, и растущие риски для Китая, и заявления о готовящихся новых санкциях со стороны США", — отмечает Василий Олейник из «Финама».
Ранее в пятницу в интервью телеканалу CNBC президент США Дональд Трамп заявил о готовности в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт. По оценкам Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов.
Нефтяные котировки в течение торгов меняли направление движения: после дневного провала к уровню 72,4 доллара за баррель по марке Brent в настоящее время они пытаются восстановиться.
Санкционная риторика возникла на фоне недовольства конгрессменов Соединенных Штатов итогами встречи президентов США и России.
ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
Среди лидеров роста — акции ИСКЧ (3,89%), НМТП (3,43%), Polymetal (1,95%), "Камаза" (1,74%), "Кузбасской топливной компании" (0,83%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (0,25%).
Среди лидеров падения — акции "Интер РАО" (-3,81%), "ФСК ЕЭС" (-2,16%), "Мосэнерго" (-2,12%), привилегированные акции "Мечела" (-1,89%), акции "Роснефти" (-1,87%), а также акции "Аптечной сети 36 и 6" (-1,78%), ГДР En+ (-3,35%), бумаги Сбербанка (префы снижаются на 0,81%, обыкновенные акции — на 1,45%) и акции "Распадской" (-1,44%).
С технической точки зрения акции Московской биржи на этой неделе обновили минимумы с сентября 2017 года и теперь могут стремиться к психологически важной отметке 100 рублей, отмечает Елена Кожухова из «Велес Брокер».
"Сила нисходящего тренда высока, и бумаги при этом расположены на расстоянии от зон перепроданности дневного и недельного графиков, что указывает на опасность дальнейших продаж. Закрепление выше 105 рублей может дать импульс к временной коррекции в район 107,5 рубля", — добавляет она.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
С технической точки зрения картина по российскому рублёвому индексу выглядит негативной, отмечает Олейник из «Финама». Индекс чётко развернулся и теперь держит путь к отметке 2200 пунктов, указывает он. Валютный индекс РТС держит путь к отметке 1050 пунктов, которые могут быть достигнуты уже в августе, добавляет аналитик.
"Индекс Мосбиржи проторгуется под занавес недели в пределах 2245-2275 пунктов. Ближайшая значимая поддержка находится теперь на отметке 2240 пунктов", — считает Александр Разуваев из «Альпари».