Прожиточный минимум в России подтянут до 10 444 рублей

Прожиточный минимум в России за II квартал 2018 года хотят повысить до 10 444 рублей. Увеличить его до такой суммы предлагается в проекте приказа Минтруда РФ, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов, передает "Уралинформбюро"

Причиной для этого стал рост стоимости продуктов питания на 3,8% в составе величины прожиточного минимума, тогда как цены, по данным Росстата, прибавили лишь 1,1%.

Относительно I квартала увеличение прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 4%, для пенсионеров — 3,8%, для детей — 4,3%.