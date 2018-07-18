Прожиточный минимум в России подтянут до 10 444 рублей 

Прожиточный минимум в России за II квартал 2018 года хотят повысить до 10 444 рублей. Увеличить его до такой суммы предлагается в проекте приказа Минтруда РФ, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов, передает "Уралинформбюро".
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2018 года на душу населения 10 444 рубля, для трудоспособного населения — 11 280 рублей, пенсионеров — 8 583 рубля, детей — 10 390 рублей", — говорится в тексте документа.
Причиной для этого стал рост стоимости продуктов питания на 3,8% в составе величины прожиточного минимума, тогда как цены, по данным Росстата, прибавили лишь 1,1%.
Относительно I квартала увеличение прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 4%, для пенсионеров — 3,8%, для детей — 4,3%.