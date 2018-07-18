В начале торгов возможно продолжение движения вверх по паре доллар-рубль

Во вторник наблюдалась коррекция вниз по индексу РТС. В отношении встречи лидеров РФ США , судя по характеру торгов, сработал принцип «покупай ожидания, продавай факт» — хотя итоги встречи выглядят скорее благоприятными, многие из трейдеров предпочли зафиксировать краткосрочную спекулятивную прибыль по российским бумагам. Кроме того, свою роль сыграл «дивидендный фактор» — начиная со вторника «без дивидендов» в режиме Т+2 торгуются акции Газпрома (GAZP, —1.1%), Сургутнефтегаза (SNGS, —1.4%) и АФК Система (AFKS, —0.8%), совокупный вес которых в индексе РТС составляет более 18%. Тем временем на мировом валютном рынке вновь наметилось укрепление доллара США, что оказывает негативное влияние на динамику котировок акций Сбербанка (SBER, —2.4%).

Фондовые индексы США прибавили 0.2% — 0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.

В краткосрочной перспективе индекс РТС может оставаться под давлением из-за неопределенной обстановки на рынке нефти, а также негативного влияния укрепления доллара США на спрос на развивающихся рынках акций. Во второй половине дня ожидаются данные по запасам нефти в США (17:30 мск), которые могут повлиять на активность трейдеров на нефтяном рынке. В валютной секции в начале торгов возможно продолжение движения вверх по паре доллар-рубль на фоне укрепления доллара США к корзине валют (индекс доллара DXY вернулся в область выше 95 пунктов).