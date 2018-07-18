Почему Россия сокращает вложения в гособлигации США

Мнение: у России есть две причины сокращать вложения в гособлигации США

Вложения России в госдолг США сократились до минимума с 2007 года и составляют 14,9 млрд долларов, свидетельствуют данные американского Минфина . За один месяц, с апреля по май, портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился втрое.

Таким образом, объем вложений сейчас находится на уровне 2007 года, с которого Россия начала делать крупные вложения в американские гособлигации. Максимальные вложения пришлись на октябрь 2010 года (176,3 млрд долларов).

В марте 2018 года Россия была на 16-й строке рейтинга крупнейших держателей американских казначейских бумаг, а уже к апрелю сбросила половину из них, опустившись на 22-ю строку и сохранив облигаций только на 48,7 млрд долларов.

Сейчас Россия уже не входит в перечень 33 крупнейших держателей. Лидер списка — Китай , который владеет американскими облигациями почти на 1,2 трлн долларов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина , комментируя отказ России от американских ценных бумаг, ранее пояснила, что Центробанк проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.